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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Füzuli şehrine aileler yerleşmeye başladı!

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Füzuli şehrine aileler yerleşmeye başladı!

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Füzuli şehrine 23 aile yaşamak için geri döndü.

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor.

Proje kapsamında 90 kişiden oluşan 23 aile, Füzuli'ye yerleştirildi.

Füzuli şehrine gelen aileler, Devlet Komitesinin Ülkeye Geri Gönderme Departmanı yetkililerince karşılandı. Aileler, Füzuli şehrinin ilk binaları olan evlere yerleştirildi.

Ermenilerce 1993 yılında işgal edilen Füzuli, Azerbaycan ordusunca 17 Ekim 2020'de kurtarıldı.

Azerbaycan, 44 gün süren "vatan savaşı"yla işgalden kurtardığı bölgeye yaklaşık 3 yıldır yaşam alanları, yollar ve havaalanları yapıyor.

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