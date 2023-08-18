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KKTC: Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu

KKTC: Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Pile-Yiğitler Projesi yolunda bu sabah BM Barış Gücü askerlerine ve araçlarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır, BMBG’nin ülkemizdeki varlığını sorgulatıyor" denildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlanıldığı belirtildi.

Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, "Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir." ifadesine yer verildi.

"Gerginliğe BM askerleri ve personelinin tutumu neden oldu"

Açıklamada, KKTC güvenlik güçlerinin BMBG askerlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"BMBG’nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durum çarpıtılmakta BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır."

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