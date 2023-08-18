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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na İsveç galibiyetiyle başladı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'na İsveç galibiyetiyle başladı

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na İsveç galibiyeti ile başladı. Ay-yıldızlılar rakibini 3-0 yendi.

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CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İsveç ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanan maçın oldukça çekişmeli geçen ilk set 25-22 ile millilerin oldu. 2. sette oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, bu seti de 25-18 kazandı.

Rahat oyununu 3. sette de devam ettiren Filenin Sultanları bu seti de 25-13 ile aldı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

En skorer isim Vargas oldu

15 sayı üreten milli oyuncu Melissa Vargas karşılamanın en skorer ismi oldu. Milli Takım gruptaki bir sonraki maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile oynayacak.

4 ülke ev sahipliği yapıyor

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Belçika (A Grubu), İtalya (B Grubu), Almanya (C Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

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