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Mehmet Şimşek'ten 'istifa' tepkisi! Tek kelimelik cevap

Mehmet Şimşek'ten 'istifa' tepkisi! Tek kelimelik cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'istifa etmek istedi' iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Şimşek, istifa iddialarıyla ilgili soruya tek kelimelik cevap verdi.

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Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sunduğuna yönelik iddialar yer aldı.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Şimşek: Uydurmuşlar

İstifa söylentilerine tek kelimelik cevap veren Bakan Şimşek, ''Uydurmuşlar'' ifadelerini kullandı.

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