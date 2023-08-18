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Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık

Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık

Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı.

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Isparta ve Burdur Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Isparta'da 25 Temmuz 2012'de 39,2 derece olarak ölçülen sıcaklık, 16 Ağustos 2023'te 40,3 dereceye ulaşarak rekor kırdı.

Gün içinde kent merkezinde ortalama 36 derece seviyelerde seyreden sıcaklıkta vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Burdur'da ise, 2006'da 41 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 2 gün önce 41,6 dereceye ulaştı. Böylece 17 yıl sonra sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

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