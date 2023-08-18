Can Ataklı'ya tepkiler dinmiyor! Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Can Ataklı'ya 18 Ağustos tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan paylaşımlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında; gazeteci- yazar Can Ataklı tarafından 18.08.2023 tarihinde sosyal medyada yayınlanan bir videoda Sincan Belediyesi'nin "Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde" çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yapıldığı tespit edilmekle; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Can Ataklı ne demişti?

Gazeteci Can Ataklı, çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni eleştirdi.

Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu öne süren Ataklı, "Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz." dedi.

Çocuklarına dini eğitim verilmesine karşı çıkmayan ailelerin cahil olduğunu iddia eden Ataklı, "Bu çocuklar bu kafayla büyüdükleri zaman daha sonra para kazanabilecekleri çeşitli mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker." ifadelerini kullandı.