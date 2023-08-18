MSB'den hayranlık uyandıran paylaşım: Her daim zirvede

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından zirvede vatan toprağını koruyan Mehmetçik'in fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Abone ol

Hayatlarını vatanlarına adayan kahraman askerler, yurdun geçtiği her zor dönemde varlığını hissettirerek gönüllere dokunuyor.

Depremde, selde, her türlü zorlukta kahraman askerlerimiz vatandaşının yanında yer almaya devam ediyor.

Mehmetçik, vatan sınırının her köşesinde teröristlere göz açtırmadan operasyonlarını sürdürüyor.

Mehmetçik dağların en tepesinde

Ülkenin bütününü koruyan ve gözü kapalı her tehlikeye giren Mehmetçik, geçilmez sanılan dağların en tepesine çıkıyor.

Gururlandıran paylaşım

Sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karelerini ise Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

"Her daim zirvede"

Zirvede vatan toprağını koruyan Mehmetçik'in fotoğrafının paylaşıldığı gönderide şu not düşüldü:

Her daim zirvede,

Her daim korkusuzca bir mücadele...

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.