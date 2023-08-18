Al Hilal taraftarından Neymar formalarına yoğun ilgi!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesinin ardından, başkent Riyad'taki Al Hilal kulübünün mağazalarında 10 numaralı formaya talep arttı.

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Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklenmişti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan Futbol Ligi ekiplerinden Al Hilal, Fransız devi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Taraftarlar forma için sıraya girdi

Yaşanan bu transferin ardından ise mavi-beyazlı takımının taraftarları, 31 yaşındaki oyuncunun formasını almak için mağazalara koştu.

Arap futbolseverler, Neymar'ın 10 numaralı formasını satın alabilmek için kulüp mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İki yılda 300 milyon euro alacak

Büyük ilgiyle karşılanan Neymar'ın ise Suudi Arabistan kazanacağı ücret belli oldu. Yıldız isim, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon euro kazanacak.

Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor.

Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar, Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda ise 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı.