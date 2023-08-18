Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik

Alinan ağır seçim mağlubiyetine yönelik konuşan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan önemli itiraflarda bulundu. Babacan, "Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik" ifadesini kullandı.

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14 Mayıs’ı 28 Mayıs’a bağlayan seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip çıktı.

Seçimlere 6’lı masa adı altında girerken HDP’nin desteğini de beraberinde götüren muhalefette yenilgiye rağmen en fazla kar elde eden grup ise küçük partiler oldu.

CHP küçük partilere 38 vekil verdi

Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden tam olarak 38 vekil aldı.

Küçük partiler bu dakikadan sonra ise seçimlerin aslan payının kendilerine ait olduğunu ifade eden açıklamalar yaptılar.

Ali Babacan'dan itiraflar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV canlı yayınında aldıkları seçim mağlubiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan seçimi neden kaybettiklerine ilişkin gelen soruya, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." cevabını verdi.

"Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk"

CHP listelerinden seçime girme konusuna ise Ali Babacan şu cevabı verdi:

CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi.

"Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik"

Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde CHP'nin çok oy artışı var.