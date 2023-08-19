Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak'ta hakimiyetini kaybeden iki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Uşak’ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki 44 ABM 860 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada 44 ABM 860 plakalı sürücüsü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.N.A, (15) Ö.A (5) , S.A (34) , Z.N.A. (8) yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.