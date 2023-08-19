BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı

Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı

Uşak'ta hakimiyetini kaybeden iki araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 çocuk 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Uşak’ın Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. (51) idaresindeki 64 LE 771 plakalı otomobil ile C.A. (41) kontrolündeki 44 ABM 860 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada 44 ABM 860 plakalı sürücüsü C.A. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.N.A, (15) Ö.A (5) , S.A (34) , Z.N.A. (8) yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik
Al Hilal taraftarından Neymar formalarına yoğun ilgi!
Al Hilal taraftarından Neymar formalarına yoğun ilgi!
Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu
Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu