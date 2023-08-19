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Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı

Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkarak tıra arkadan çarpan bir aracın tavanı koptu. Meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Topakkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ortaköy ilçesine giden İ.A. (65) idaresindeki 68 FK 213 plakalı Tofaş marka otomobil, Topakkaya beldesi yakınlarında önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje çıkıp karşı şeride geçen otomobilin adeta üzeri sıyrılarak hurdaya döndü. Kaza esnasında otomobilden fırlayan sürücüsü ise yola düştü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya karışan tır sürücüsü ise kaçarak kayıplara karıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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