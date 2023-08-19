Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı

Evli ve 1 çocuk annesi kadın, cam balkon yaptırmak için anlaştığı inşaat mühendisi ile yakınlaştı. İkili, evde kahve içtikleri sırada diş teknisyeni kocaya yakalandı… Eve girdiğinde hayatının şokunu yaşayan talihsiz adam, soluğu mahkemede aldı. Yargıtay kararını açıkladı. İşte şoke eden olayın detayları…

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Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Evli ve bir çocuk annesi kadın, cam balkon yaptırmak için bir adamla tanıştı. İnşaat mühendisi olan ve aynı zamanda cam balkon işiyle uğraşan adamla kadın telefonda zaman zaman görüşme yaptı.

Sabah'ın haberine göre, akşam saatlerinde işinden çıkıp evine giden diş teknisyeni koca, kapıyı anahtarla açtığı sırada şok yaşadı. Kapı zincir sürgü ile çekildiği için eve giremeyen koca, kapıya gelen karısına neden zincir sürgü takıldığını sordu ancak yanıt alamadı. Eve girdiğinde tanımadığı bir adamla karşılaşan ve deliye dönen koca, cam balkon işiyle uğraşan adama "Benim evimde ne işin var" diye bağırdı.

Cam balkon ustası, "Sakin ol, yanlış anladın" dese de koca, hemen polisi aradı. Bu sırada cam balkon işiyle uğraşan kişi "çoluğum çocuğum var, polisi ararsan biterim, kafama sıkarım, buradan kendimi atarım" diye yalvardı.

Polise haber veren koca, hem eşinden hem de evinde bulunan tanımadığı kişiden şikayetçi oldu. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme, konut dokunulmazlığı ihlal unsurlarının oluşmadığına dikkat çekerek sanığın beraatine karar verdi.

Yargıtay kararını açıkladı: Hayatın olağan akışına

Karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, gece vakti sayılan bir zaman diliminde kocasının evde ve haberi olmadığı bir sırada kadının sanıkla kahve içmelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

Daire, sanığın konuta girmesinin kadının göstermiş olduğu rızanın meşru amaca yönelik olmadığını, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından konut dokunulmazlığını ihlal ettiğine karar verdi.

Kaynak: Sabah