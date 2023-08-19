Vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları gümrükten kaçtı polisten kaçamadı!

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olan vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları yakalandı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevlilerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada faturası bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 175 paket 12 miligramlık enjektör, 200 paket 20 miligramlık toplamda 800 adet cinsel içerikli hap, 135 paket 250 miligramlık, 495 paket 100 miligramlık vücut geliştirme ilacı ele geçirdi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.