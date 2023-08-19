BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları gümrükten kaçtı polisten kaçamadı!

Vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları gümrükten kaçtı polisten kaçamadı!

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı olan vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları yakalandı.

Abone ol

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görevlilerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada faturası bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 175 paket 12 miligramlık enjektör, 200 paket 20 miligramlık toplamda 800 adet cinsel içerikli hap, 135 paket 250 miligramlık, 495 paket 100 miligramlık vücut geliştirme ilacı ele geçirdi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu
Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Şanlıurfa'da büyük panik! Kuduz hastası hastaneden kaçtı olanlar oldu
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cübbeli Ahmet ile Ümit Özdağ'ın zengin-fakir kavgası cennete girmen söz konusu da değildir
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Cemal Enginyurt'un 'tabanın anası ağladı' sözüne Sezgin Tanrıkulu'ndan 'yüzde sıfırla vekil olup CHP'yi eleştiremezsin' cevabı
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Abant'ta beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
Bundesliga'da sezona galibiyetle başladı Harry Kane ilk golünü attı
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
ABD GKRY'ye silah ambargosunu kaldırdı, KKTC tepki gösterdi
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Zonguldak'ta fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 13 yaralı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Kayserispor deplasmanda İstanbulspor'la berabere kaldı
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik
Ali Babacan: Seçmenimizi CHP'ye oy vermeye ikna edemedik