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Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı

Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı

Ağrı Patnos'da hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, E.İ. yönetimindeki 26 GS 422 plakalı hafif ticari araç, Patnos-Adilcevaz kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları olay yerine gelen ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine, bazıları ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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