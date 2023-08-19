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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz." yanıtını verdi.

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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında konuk oldu.

Göksu, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'ın sorularını yanıtladı.

"AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım"

Göksu "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz. Ben İstanbul'da 3 dönemdir belediye başkanıyım, AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım, İBB'de AK Parti'nin vekiliyim. Doğal olarak ismimiz konuşuluyor." yanıtını verdi. 
 
Özgen'in "Ekrem Beyin olası bir ittifaka girmesi halinde bu seçim sonucunu nasıl şekillendirir?" sorusuna Göksu "Biz AK Parti olarak bugüne kadarki bütün siyasi mücadelemizde elbette rakiplerimizin en yaptığını ince sık eleriz ama onların ne yaptığından çok kendimiz hangi bulgularla hangi parametrelerle seçime gideceğiz bakarız. Şimdi onlar ittifak yapar mı diye değil kendi argümanlarımızla seçime hazırlanacağız biz buna bakıyoruz." cevabını verdi.

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