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MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Hicran İcuz, 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim aldı, silahlı faaliyetlerinin yanı sıra örgüte katılan Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik silahlı eğitimlere katıldı.

Özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten terörist Hicran İcuz, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer aldı.

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de düzenlediği operasyonla terörist İcuz'u etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın, medya organlarında İcuz'un kaza sonucu öldüğüne ilişkin dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz kimdir?

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye’de faaliyetlerini sürdüren İcuz örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.
Suriye’deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü.
Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu.

H.İcuz silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral/motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz’un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, bahse konu örgüt mensubunun kaza sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin H. İcuz’un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtiyor.

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