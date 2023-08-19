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Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu

Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu

Ya Çok Seversen dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, sette rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Ateşi düşürülemeyen ve yapılan tahliller sonucu vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncu, hastaneye yatırıldı.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen isimli dizide Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin, önceki gün sette fenalaştı. Ateş yükselen oyuncu apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen Bürsin'in tedavisi hastanede devam ediliyor.

Ateşi düşürülemedi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sette rahatsızlanan ve ateşi düşmeyen yakışıklı oyuncu, en yakın hastaneye götürüldü. Yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edilen ve yatışı verilen oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.

Bürsin, kendini iyi hissetmesi durumunda birkaç gün içerisinde setlere dönmesi planlanıyor. Öte yandan oyuncu sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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