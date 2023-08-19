İstanbul'a yeni sıcak hava dalgası uyarısı! Meteoroloji profesörü Orhan Şen tarih verdi
Meteoroloji 19 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre Marmara'da etkili olan serin hava yakında yerini sıcak havalara bırakacak. İstanbul'da şu sıralar nemli olan hava yeniden ısınmaya başlayacak. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için uyarılarda bulunarak yeni sıcak hava dalgası için tarih verdi.
Sıcak günler geri de mi kaldı? Yağışlar gelecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle: Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek.
Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek.
Yeni sıcak hava dalgası geliyor
Ama salı günü yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Ege ve Antalya civarını etkileyecek gibi görünüyor. Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor.