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Elazığ'da polis ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu!

Elazığ'da polis ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu!

Elazığ'da polis ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, olaylara karışan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine yönelik yapılan aramalarda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 82 adet tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği şarjörü ve 99 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 39 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 29 adet Lyrica ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

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