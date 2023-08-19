BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  SEÇİM

Melih Gökçek'ten Ankara için 'göreve hazırım' diyen Turgut Altınok açıklaması

Melih Gökçek'ten Ankara için 'göreve hazırım' diyen Turgut Altınok açıklaması

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık mesajı veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yazar Fuat Uğur'a konuşan Gökçek, Altınok'un adaylığına karşı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Herkesin kendi takdiri, pek çok aday çıkar, Cumhurbaşkanımız karar verir." dedi. Gökçek, ayrıca Ankara adaylığına talip olduğu dair kapıyı açık bıraktı.

Abone ol

eçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Altınok'un "Ankara'yı tanıyoruz. Her seçim dönemi de bizim ismimiz geçer. Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor. Tabii parti teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız uygun görürlerse aday olmamı isterlerse yani bizde de görev istenmez, verilir." sözleri yankı uyandırdı.

Altınok'un adaylık mesajı sonrası gözler Altınok'un adaylığına karşı olduğu söylenen ABB eski Başkanı Melih Gökçek’e çevrildi.

"Hiçbir aday hakkında olumsuz konuşmam"

tv100 yazarı Fuat Uğur, Gökçek'i telefonla aradı ve diyalogları yazısına taşıdı:

"Önce yukarıda yazdıklarımı ona özet olarak anlattım, ardından da sordum “Turgut Altınok’a karşı bir rezerviniz var mı? Onun adaylığına şiddetle karşı çıktığınız doğru mu?” diye.

Melih Bey şöyle dedi özetle:

“Bir kere o adayın ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında, bilemeyiz. Ben kimseye karşı değilim ve hiçbir aday hakkında da olumsuz konuşmam.”

Sorularıma devam ettim:

- O halde Turgut Altınok’un ABB Başkan adaylığı için uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

- Onun kararını ben veremem, Sayın Cumhurbaşkanımız verir.

- Turgut Bey adaylık için hazır olduğunu söyledi, ne düşünüyorsunuz bu konuda?

- Herkesin kendi takdiri, pek çok aday çıkar, Cumhurbaşkanımız karar verir. Ancak son zamanlarda Mansur Yavaş karşısına çıkacak adaylar hakkında art arda birtakım isimler sürüyor ortaya. Özellikle de benden çok korktuğunu biliyorum."

"Cumhurbaşkanımız bize hangi görevi verirse onu yerine getiririz"

Fuat Uğur'un "Yavaş sizin aday olmanızdan mı korkuyor?" sorusuna Gökçek, "Ben hiçbir zaman “Adayım ya da aday değilim” demem. Hep söylediğim gibi, Cumhurbaşkanımız bize hangi görevi verirse onu yerine getiririz. Bu belediye başkan adaylığı da olur, başka bir görev de. Ama bu arada SÜRPRİZ BİR İSİM de çıkarabilir Sayın Cumhurbaşkanımız." yanıtını verdi.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın yapılacak
35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın yapılacak
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 27 şüpheli isim tutuklandı
Aydın'da dev uyuşturucu operasyonu! 27 şüpheli isim tutuklandı
TESK Başkanı, gramaj hileleri konusunda uyardı!
TESK Başkanı, gramaj hileleri konusunda uyardı!
Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"
Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması