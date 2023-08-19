Melih Gökçek'ten Ankara için 'göreve hazırım' diyen Turgut Altınok açıklaması

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık mesajı veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yazar Fuat Uğur'a konuşan Gökçek, Altınok'un adaylığına karşı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Herkesin kendi takdiri, pek çok aday çıkar, Cumhurbaşkanımız karar verir." dedi. Gökçek, ayrıca Ankara adaylığına talip olduğu dair kapıyı açık bıraktı.

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eçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Altınok'un "Ankara'yı tanıyoruz. Her seçim dönemi de bizim ismimiz geçer. Vatandaş istiyor, halk istiyor, anketler istiyor. Tabii parti teşkilatımız, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız uygun görürlerse aday olmamı isterlerse yani bizde de görev istenmez, verilir." sözleri yankı uyandırdı.

Altınok'un adaylık mesajı sonrası gözler Altınok'un adaylığına karşı olduğu söylenen ABB eski Başkanı Melih Gökçek’e çevrildi.

"Hiçbir aday hakkında olumsuz konuşmam"

tv100 yazarı Fuat Uğur, Gökçek'i telefonla aradı ve diyalogları yazısına taşıdı:

"Önce yukarıda yazdıklarımı ona özet olarak anlattım, ardından da sordum “Turgut Altınok’a karşı bir rezerviniz var mı? Onun adaylığına şiddetle karşı çıktığınız doğru mu?” diye.

Melih Bey şöyle dedi özetle:

“Bir kere o adayın ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında, bilemeyiz. Ben kimseye karşı değilim ve hiçbir aday hakkında da olumsuz konuşmam.”

Sorularıma devam ettim:

- O halde Turgut Altınok’un ABB Başkan adaylığı için uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

- Onun kararını ben veremem, Sayın Cumhurbaşkanımız verir.

- Turgut Bey adaylık için hazır olduğunu söyledi, ne düşünüyorsunuz bu konuda?

- Herkesin kendi takdiri, pek çok aday çıkar, Cumhurbaşkanımız karar verir. Ancak son zamanlarda Mansur Yavaş karşısına çıkacak adaylar hakkında art arda birtakım isimler sürüyor ortaya. Özellikle de benden çok korktuğunu biliyorum."

"Cumhurbaşkanımız bize hangi görevi verirse onu yerine getiririz"

Fuat Uğur'un "Yavaş sizin aday olmanızdan mı korkuyor?" sorusuna Gökçek, "Ben hiçbir zaman “Adayım ya da aday değilim” demem. Hep söylediğim gibi, Cumhurbaşkanımız bize hangi görevi verirse onu yerine getiririz. Bu belediye başkan adaylığı da olur, başka bir görev de. Ama bu arada SÜRPRİZ BİR İSİM de çıkarabilir Sayın Cumhurbaşkanımız." yanıtını verdi.

Fuat Uğur'un yazısının tamamı