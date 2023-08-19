BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  SAĞLIK

Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"

Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"

Yaz sıcaklarının gelmesi ile birçok faydası olan güneş ışınları aynı zamanda cilt için tehlike uyandırıyor. Güneş ışınlarına en etkili çözüm ise güneş kremi. Fakat çoğu kişi güneş kremi kullanırken neye dikkat etmesi gerektiğini bilmiyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca Ural, güneş kremi seçimi ve doğru kullanımının çok önemli olduğunu söyledi. Güneş kremi seçerken nelere dikkat edilmeli?

Abone ol

"SPF değeri en az 30 olmalıdır"

SPF değerinin güneş yanığından ve UV'ye bağlı diğer cilt hasarlarından koruma derecesini gösteren bir değer olduğunu vurgulayan Ural, “Kullanacağınız güneş kreminin SPF değeri en az 30 olmalıdır. Sadece UVB değil aynı zamanda UVA'ya karşı da etkili olmalıdır (PPA; PPD ve SPF+ şeklinde yazılır.) Suya dayanıklı olmalıdır.

Cilt yapısına göre farklılık gösterir

Yağlı ciltler için hafif ve mat, losyon formunda; kuru ciltler için ise daha yoğun nemlendirme sağlayacak özellikle olmalıdır. Cildin hassas, akneli, lekeli gibi olmasına göre kişinin özel durumuna uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır.

"6 aydan küçük bebeklere kullanılmamalıdır"

6 aydan büyük çocuklarda, bebeklerde, emzirenlerde, güneş kremine karşı alerjik reaksiyon geliştiren kişilerde mineral filtre içeriklerine sahip olmalıdır (6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi önerilmez, onun yerine diğer güneşten korunma yöntemleri tercih edilmelidir.” şeklinde konuştu.


Güneş kreminin kullanım miktarı ne kadar olmalı?

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Karaca Ural, güneş kreminde doğru uygulamanın çok önemli olduğunu vurguladığı ve Erzurum İI Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nin Haziran sayısında yayınlanan yazısında şöyle devam etti , “Genellikle gerekli miktarın çeyreği/yarısı kullanılıyor. Oysa gerekli miktarın yarısı uygulandığında SPF değerinin üçte biri kadar korunma sağlanmış olur.

Yeterli miktar için kabaca parmak kuralını uygulayabilirsiniz. Bu kurala göre tüm vücut 11 bölgeye ayrılıp her bölgeye 1-2 parmak güneş koruyucu uygulanması önerilmektedir. Yani baş ve boynunuz için 2 parmak güneş koruyucu yeterli gelecektir.

Bu uygulama ile kabaca tüm vücut için tek seferde 30 mI güneş koruyucu kullanımı gerekmektedir. Güneş kremini güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı, uygulama sonrası giyinmeden 10-20 dakika beklemelisiniz. Kreminizi 2-3 saatte bir ve her su temasından sonra tekrar sürmelisiniz."

ÖNCEKİ HABERLER
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması
Beylikdüzü'nde 30 yaşındaki kadının korkunç ölümü
Beylikdüzü'nde 30 yaşındaki kadının korkunç ölümü
'Borsa sihirbazı' Aref yine yakalandı! Hisse yüzde 1093 yükseldi 13 kişiye yasak geldi
'Borsa sihirbazı' Aref yine yakalandı! Hisse yüzde 1093 yükseldi 13 kişiye yasak geldi
Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı
Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı
Vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları gümrükten kaçtı polisten kaçamadı!
Vücut geliştirme ve cinsellik ilaçları gümrükten kaçtı polisten kaçamadı!
Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu
Devrilen traktörün altında can verdi! Cesedi gece bulundu
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı
Kafa Kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü! 3 çocuk 5 kişi yaralandı