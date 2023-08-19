BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  EKONOMİ

TESK Başkanı, gramaj hileleri konusunda uyardı!

TESK Başkanı, gramaj hileleri konusunda uyardı!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığını söyledi.

Abone ol

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığını belirterek, "Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları alışveriş yaparken gramaj hilelerine karşı dikkati olmaları yönünde uyardı.

Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşürülüp fiyat aynı tutularak gizli zam yapıldığına dikkati çeken Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki fiyat artışlarından dolayı piyasadaki bazı üreticilerin kar marjlarını artırmak için ürünlerin gramajını düşürerek tüketiciyi yanılttığını belirtti.

Palandöken, tüketicinin daha az ürün aldığının farkında olmadan aynı miktarda para ödediğini ifade ederek, "Bir nevi gizli zam yaparak tüketiciyi mağdur ediyorlar. Vatandaş bu konuda bir hile veya haksız uygulamaya maruz kaldığında yasal haklarını korumalı. Gıda ve zorunlu tüketim malları başta olmak üzere ambalajlı ürünlere yasal çerçevede gramaj standardı getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"
Güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Uzmanlar uyardı "Birçok kişi yanlış kullanıyor"
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Oyuncu Kerem Bürsin setteyken apar topar hastaneye kaldırıldı! Yaşadığı sağlık sorunu belli oldu
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Konya'da tarla kavgası kan döktü! Silahlar sopalarla birbirilerine saldırdılar: 4 yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
Tıra arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ağır yaralı
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u etkisiz hale getirdi
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Kocasından habersiz eve usta çağırdı! Eve gelen koca gördüğü manzaraya inanamadı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan İBB adaylığı açıklaması
Beylikdüzü'nde 30 yaşındaki kadının korkunç ölümü
Beylikdüzü'nde 30 yaşındaki kadının korkunç ölümü
'Borsa sihirbazı' Aref yine yakalandı! Hisse yüzde 1093 yükseldi 13 kişiye yasak geldi
'Borsa sihirbazı' Aref yine yakalandı! Hisse yüzde 1093 yükseldi 13 kişiye yasak geldi
Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı
Ağrı'da korkunç kaza! Yoldan çıkan ticari araç şarampole uçtu: 9 yaralı