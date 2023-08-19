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Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı

Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı

Adana Çukurova'da cinnet geçiren bir şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürüp intihar etmeye çalıştı. Gelen seslerden dolayı vatandaşlar polise haber verdi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78101. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna (49), eşi Deniz (43) ve 16 yaşındaki oğlu Alperen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçakla yaraladı.

Sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı. Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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