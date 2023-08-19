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Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!

Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir araç çarampole uçup hurdaya döndü. meydana gelen kazada sürücü kazayı yaralı atlattı.

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Kaza, Şuhut ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B., idaresindeki 03 AAZ 927 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ardından araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşüp ters dönerek durabildi. Kazada sürücü B.B., hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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