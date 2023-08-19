İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talimat verdi: Orkinosları yakalayın

Kaçak göçmenlerle mücadele hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Orkinosları yakalayın' talimatı verdi. Asıl darbe ‘büyük balık’ olan insan kaçakçılarına indirilecek.

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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri haline gelen kaçak göçe karşı son iki ayda yeni tedbirler devreye alındı ve büyük operasyonlara imza atıldı.

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak göç, insan kaçaklığı, mafya tipi örgütlenmeler, suç çeteleri, uyuşturucu baronları ile mücadele konusunda tüm vali ve emniyet müdürlerine önemli bir talimat verdi.

Yerlikaya, şehirlerin güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin önemine dikkat çekerken, suç çetelerine göz açtırılmamasını istedi. Yerlikaya, şu anda en büyük problemlerden birinin düzensiz göçmenler olduğunu hatırlatarak, kaçak göçe karşı yapılan operasyonların önemli olduğunu, ancak asıl mücadelenin organizatörlere yönelik yapılmasını istedi.

"Orkinosları yakalayın"

Yerlikaya, vali ve il emniyet müdürlerinden organizatörlere yönelik tedbirlerin artırılması istedi ve “Hamsileri ve istavritleri değil, orkinosları yakalayın. Düzensiz göçle mücadelede elebaşlarına göz açtırmayın, nefeslerini kesin. Düzensiz göçmen problemini ancak böyle çözebiliriz” uyarısında bulundu.

Bin 500 organizatör yakalandı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde insan kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik son iki ayda 2 bin 500’den fazla operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 1.500 civarında organizatör yakalandı. Bu operasyonlar sırasında 35 binden fazla da düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edildi. Türkiye genelindeki metruk binalar, kaçak göçmenlerin yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları da sık sık bu operasyonlara konu oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi