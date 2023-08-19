Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi!

Türk müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın temmuz sonuna kadar 134 ülkede 482 milyar dolar değerinde 11 bin 768 projeyi hayata geçirdi.

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AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,2 milyar dolar değerinde 371 iş üstlendi.

2021'de ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak Türk firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 443 olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli 19,1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38,8 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 120 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 8 milyar 933 milyon 299 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 74,4 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 1972'den bu yılın temmuz ayı sonuna kadar ise 134 ülkede 482 milyar dolar değerinde 11 bin 768 proje üstlendi.

Orta Doğu ülkeleri dikkati çekiyor

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,3'lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje hayata geçirildi.

Rusya'yı yüzde 10,6'lık payla Türkmenistan takip ederken üstlenilen projelerin tutarı 50,8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 33,2 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 30,2 milyar dolarlık projeyle Libya ve 27,9 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi.

Sektörün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2'lik pay ve 25,1 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı. Katar'da bu dönemde 19,9 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 12,5 milyar dolarlık proje üstlenildi.

Türk müteahhitler, bugüne kadar yurt dışında 34,7 milyar dolarlık ticaret merkezi ve 30,7 milyar dolarlık havalimanı projesi gerçekleştirdi.

Ödüller verilecek

Öte yandan, uluslararası sektör dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından açıklanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ni 22 Ağustos Salı günü düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılmasının beklendiği törende, listeye giren Türk müteahhitlik firmalarına ödülleri verilecek.