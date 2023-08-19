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UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma

UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma

Maribor-Fenerbahçe maçında bir Sloven taraftarın sarı-lacivertli taraftarların pankartlarını kesmek istemesiyle başlayan olaylara UEFA soruşturma açtı.

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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor deplasmanında sahaya çıktı. Mücadele 1-0 sarı-lacivertliler'in üstünlüğü ile devam ederken 66'ncı dakikada Maribor taraftarları hareketlendi. Fenerbahçe tribününe yönelen Slovenler, taraftarların pankartını önce kesmek istedi sonra indirmeye çalıştı.

Fenerbahçelilerin karşılık vermesiyle ortalık karıştı. Sloven polisi, biber gazı ile sarı-Lacivertli taraftarlara müdahale etti Yaşanan olaylar nedeniyle maça yarım saat ara verildi. Olayların ardından Fenerbahçe taraftarı stat dışına alındı.

Yaşananların dünya basınında gündem olmasının ardından UEFA soruşturma açtı.

Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan olaylara tepki göstermiş olaylara Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiğine vurgu yapılarak, "Bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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