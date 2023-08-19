BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  SPOR

Milli okçular, Paris'ten madalyasız dönüyor!

Milli okçular, Paris'ten madalyasız dönüyor!

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda yer aldığı milli takım, Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında madalya kazanamadı.

Abone ol

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden organizasyonda Türkiye'yi klasik yayda dörder erkek ve kadın sporcu temsil etti.

Erkeklerde Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Berkay Akkoyun; kadınlarda Ezgi Başaran, Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı yarıştı.

Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde Avustralyalı Ryan Tyack'a ikinci turda 7-1 yenilerek elendi. Bu kategoride milliler arasında en başarılı sonucu, üçüncü turda Tyack'ı yenerek son 16 turunda mücadele eden Berkay Akkoyun elde etti.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Güney Kore'ye 6-0 mağlup oldu.

Kadınlar klasik yayda ise Ezgi Başaran ve Elif Berra Gökkır, son 16 turuna kadar yükseldi.

Berkay Akkoyun, Ezgi Başaran ve Elif Berra Gökkır, son 16 turunda rakiplerine mağlup olarak elendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler klasik yayda Mete Gazoz ile bireyselde altın madalya elde ederken, takım halinde dünya ikincisi olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi
Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi!
Müteahhitlik sektörü yurt dışında 482 milyar dolarlık iş üstlendi!
UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma
UEFA'dan Maribor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara soruşturma
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! 41 kilo skunk ele geçirildi
Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!
Afyonkarahisar'da şarampole düşen araç hurdaya döndü!
Kanada'da durum kritik! Kuzeybatı Toprakları ve British Columbia eyaletleri yanıyor!
Kanada'da durum kritik! Kuzeybatı Toprakları ve British Columbia eyaletleri yanıyor!
KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek!
KLÜ'de Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi verilecek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talimat verdi: Orkinosları yakalayın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talimat verdi: Orkinosları yakalayın
Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı
Adana'da cinnet vahşeti! Eşini ve oğlunu bıçakla öldürüp intihar etmeye çalıştı
Serinlemek için aracının içinde yaptıkları trafiği tehlikeye attı!
Serinlemek için aracının içinde yaptıkları trafiği tehlikeye attı!
Elazığ'da polis ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu!
Elazığ'da polis ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu!
Melih Gökçek'ten Ankara için 'göreve hazırım' diyen Turgut Altınok açıklaması
Melih Gökçek'ten Ankara için 'göreve hazırım' diyen Turgut Altınok açıklaması