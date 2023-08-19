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Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi

Zeynep Bastık, YBY Woods'ta konser verdi

Zeynep Bastık, İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta hayranlarıyla buluştu.

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Konser alanını dolduran seyirciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"Ara" şarkısıyla konserine başlayan Zeynep Bastık, aralarında "Marlon Brando", "Bi'Tek Ben Anlarım", "Uslanmıyor Bu" ve "Felaket"in de olduğu şarkılarını seslendirdi.

Kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç'ın efsaneleşen şarkılarını da söyleyen Bastık, sık sık hayranları ile sohbet etti.

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