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Düzce'de polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!

Düzce'de polis ekiplerinden dev kaçakçılık operasyonu!

Düzce'de polis ekiplerinin 2 ayrı iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün satışı yapılan 2 işletmeye baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada 134 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 21 bin 600 adet içi türün doldurulmuş makaron sigara, 130 kilogram kıyılmış tütün, 100’er gramlık 38 paket nargile tütünü, 950 adet tütün paketleri ve makaron kutularından kesilmiş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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