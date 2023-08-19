En beğendiğiniz siyasetçi anketinden çarpıcı sonuçlar listenin son sırasındaki isim

Asal Araştırma, 'en beğenilen siyasetçi' araştırması yaptı. Ankete göre 'en beğenilen siyasetçi' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ise son sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 'en beğenilen 2.siyasetçi' oldu

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Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında seçmene, "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" açık uçlu sorusunu yöneltti.

Araştırmaya katılanların en çok beğendiği yaşayan siyasi isimler arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 4.5 oranla altıncı sırada yer alırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yüzde 4.3 oranla yedinci sırada yer aldı.

Araştırmada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yüzde 0.8, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yüzde 0.7, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yüzde 0.6,

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yüzde 0.5, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yüzde 0.4, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0.3 beğeni oranı çıkarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yüzde 0.2 beğeni oranıyla son sırada yer aldı.