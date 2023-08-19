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Fatih Altaylı'dan Canan Karatay iddiası: Çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep oldu

Fatih Altaylı'dan Canan Karatay iddiası: Çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep oldu

Gazeteci Fatih Altaylı, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tutulan Nazi doktoru Josef Mengele'ye benzettiği Canan Karatay'la ilgili, "Bilerek veya bilmeyerek çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep olmuştur" dedi. 

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın Covid-19 aşısıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalar gündem oldu.

Karatay, "COVID aşısı olanlarda cilt döküntüsü, uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıkları çok arttı. Bağışıklık sistemini çökertti, kızamık diye örtbas etmeye çalışıyorlar." dedi.

Canan Karatay'ın Covid-19 aşılarıyla ilgili demecine tepki gösteren Fatih Altaylı, kendisini Nazi Almanyası'nda milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan doktor Josef Mengele'ye benzetti.

"Medeni ülkede olsaydı tıp doktorluğu yapması ömür boyu yasaklanırdı"

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Zannederim, ünlü doktor Canan Karatay hanımefendi de, Dr. Mengele kadar olmasa da, bilerek veya bilmeyerek çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep olmuştur. Canan Karatay, kendi uzmanlık alanı olmayan konularda hiçbir somut bilgiye ya da araştırmaya dayanmayan önerileri ile insanlara kullandıkları ilaçları terk ettirerek, tanımadığı görmediği hastalara medya üzerinden çeşitli gıdaları kullanmalarını ve kullanmamalarını önererek, dinleyenlerin hoşuna gidecek ama asla bilimselliği olmayan ve kanıtlanmamış rejimler ve gıdalar hakkında güzellemeler yaparak milyonlarca insanın hastalanmasına, sağlığını yitirmesine ve hatta muhtemelen ölümüne sebebiyet vermiştir. Medeni bir ülkede Canan Karatay gibi birisi değil hekimlik yapmak, bir hastanenin veya hekim muayenehanesinin önünden bile geçirilmez, tıp doktorluğu yapması ömür boyu yasaklanır, tazminat davalarından tüm servetini yitirirdi."

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