Milli satranççılar 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi

Milli sporcular Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal ve Ediz Gürel, dünyaca ünlü satranç ustalarının yarışacağı davet edildi.

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Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satranç otoritelerinin katılım şartları ve kuvvet derecesi en zor turnuvalardan gösterdiği 2023 FIDE Grand Swiss, 23 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 35 ülkeden 157 sporcunun katılımıyla Man Adası’nda düzenlenecek.

Dünyanın en iyi satranç sporcularının mücadele edeceği turnuvaya FIDE tarafından davetli olarak katılacak Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz 3'üncü, GM Vahap Şanal ile 14 yaşındaki Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel ise ilk kez hamle yapacak.

Toplamda 600 bin dolar ödülünün dağıtılacağı turnuvada ilk ikiye giren sporcu ise FIDE Adaylar Turnuvası’na katılım hakkı kazanacak.

FIDE Grand Swiss

İlki 2019 yılında Man Adası’nda düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası, katılım şartlarının zorluğuyla dikkati çekiyor.

Organizasyon "İsviçre Sistemi"nde dünyanın en zor turnuvası olma özelliğine sahip.

Kayıt alınmayan turnuvaya FIDE'nin ELO sıralamasında yer alan ilk 100 sporcu, 2022 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu, FIDE (Asya, Avrupa, Amerika, Afrika) kıta başkanlarının seçtiği bir sporcu ve FIDE’nin davet ettiği özel sporcular katılabiliyor.

Man Adası'nda bu yıl hamle yapacak sporcular arasında dünya satrancının zirvelerinde yer alan Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Alireza Firouzja, Anish Giri, Richard Rapport da bulunuyor.