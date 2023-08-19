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Trakya’da bu yaz 126 hektar ormanlık alan yandı!

Trakya’da bu yaz 126 hektar ormanlık alan yandı!

Artan hava sıcaklıkları ile beraber bu yıl Trakya’da orman yangınlarında 126 hektar alan zarar görürken geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığı dikkat çekiyor.

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Son zamanlarda artan hava sıcaklıkları sebebiyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda 126 hektar alan zarar gördü. Geçtiğimiz sene ise 50,8 hektar alan zarar gördü. bununla beraber Trakya’da geçen yıla oranla yangınların 2 kat arttığı gözlemlendi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, “Maalesef bu sene Kırklareli’nde sıcakla beraber anız yangınları arttı. Yaklaşık bin hektar anız yangını oldu. Bunların büyük bir kısmı biçilmiş alanlardaydı ama 200-300 dönümü de biçilmemiş buğdaylar yandı. Bütün Trakya’da bu anız yangınları var. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli yani bütün bölgemizde bu sene aşırı sıcaktan dolayı çıkmaya başladı. İnsan kaynaklı çıkan yangınlar bunlar, sıcağa dayalı ama faktör olarak gerçekten kişiye bağlı, bizlere bağlı yangınlar” dedi.
Şaylan, buğdayların biçildiğini, balyalarında toplandığını ifade ederek, anız yangınlarını beklemediklerini söyledi.

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