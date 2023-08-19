Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu
Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşma ile tek celsede boşanmıştı. Koç, sekizinci ayında sona eren evliliğine dair ilk kez konuştu.
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos 2022 tarihinde evlenmiş ve evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.
Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı Esen Yenenlerin "Linç@" adlı programına konuk oldu.
"Gözde bir dulum"
Yenenler, "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…” dedi. Koç da cevap olarak "Evet, dulum… Gözde bir dulum” ifadelerini kullandı.
"Başarısız olduk hissi geliyor"
Eser Yenenler ardından “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konunun sende yarattığı bir şey var mı?" diye sordu.