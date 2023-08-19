Çorum'da traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü! 3 kişi yaralandı

Çorum Alaca'da seyir halindeyken hakimiyetini kaybeden otomobil ve traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Alaca-Yozgat karayolu üzerindeki Fakılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki L 759 KS plakalı otomobil ile G.T.'nin kullandığı 19 LA 167 plakalı römorkunda buğday yüklü traktör çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile N E. ve G.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.