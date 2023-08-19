Amasya'da kaçak elektronik sigara operasyonu!

Amasya Suluova'da bir iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve 1 kişi yakalandı.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi S.T. gözaltına alındı. İş yerinde arama yapan jandarma ekipleri, farklı markalarda 36 elektronik sigara ile bunlara ait aparatlar ve malzemeler ele geçirdi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.