BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! 2 milyon 425 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! 2 milyon 425 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonunda 2 milyon 425 bin 500 kök kenevir ve skunk ile 743 kilo işlenmiş esrar ele geçirildi.

Abone ol

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “16-17 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani’de gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında 1 milyon 775 bin 500 kök kenevir bitkisi, 650 bin skunk bitkisi, 448 kilo toz esrar ve 295 kilo kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'a yeni hat yıl sonu hizmete giriyor Abdulkadir Uraloğlu test sürüşüne katıldı
İstanbul'a yeni hat yıl sonu hizmete giriyor Abdulkadir Uraloğlu test sürüşüne katıldı
Amasya'da kaçak elektronik sigara operasyonu!
Amasya'da kaçak elektronik sigara operasyonu!
Tayvanlı yetkili ABD'yi ziyaret etti Çin ordusu adayı çevirdi
Tayvanlı yetkili ABD'yi ziyaret etti Çin ordusu adayı çevirdi
Rekabet Kurulu'ndan flaş karar: 5 firma hakkında soruşturma açıldı!
Rekabet Kurulu'ndan flaş karar: 5 firma hakkında soruşturma açıldı!
Kastamonu'da yavru ayıların arabayla yarışı görenleri güldürdü!
Kastamonu'da yavru ayıların arabayla yarışı görenleri güldürdü!
Konya'da kamp yapan Fransız turistlere saldıran şahıslar tutuklandı!
Konya'da kamp yapan Fransız turistlere saldıran şahıslar tutuklandı!
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı! Hastanedeki odasından para fışkırdı
Ameliyat için bıçak parası isteyen doktor tutuklandı! Hastanedeki odasından para fışkırdı
Tekstil ve ham maddeleri ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya yapılıyor!
Tekstil ve ham maddeleri ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya yapılıyor!
Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı
Batman'da keçiye çarpmamak için kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 8 yaralı
Milli satranççılar 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi
Milli satranççılar 2023 FIDE Grand Swiss’e davet edildi
Osmaniye'de depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor!
Osmaniye'de depremzedeler için köy evlerinin yapımı sürüyor!
Farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi!
Farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi!