Diyarbakır'da narko-terör operasyonu! 2 milyon 425 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği narko-terör operasyonunda 2 milyon 425 bin 500 kök kenevir ve skunk ile 743 kilo işlenmiş esrar ele geçirildi.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “16-17 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice ve Hani’de gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında 1 milyon 775 bin 500 kök kenevir bitkisi, 650 bin skunk bitkisi, 448 kilo toz esrar ve 295 kilo kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.