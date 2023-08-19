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Antalya Manavgat'ta yüzmek için baraja giren İngiliz turist boğldu!

Antalya Manavgat'ta yüzmek için baraja giren İngiliz turist boğldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek sıcaklıklardan bunalan İngiliz turist girdiği baraj gölünde boğularak can verdi.

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Ailesiyle ilçeye tatile gelen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali, Manavgat Baraj Göleti kenarındaki bir iskeleden suya atladı. Wali'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, İngiliz turisti 12 metre derinlikte buldu. Yüzeye çıkarılan Wali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Wali'nin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

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