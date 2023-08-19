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Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!

Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!

Amasya’da 4 kız arkadaş birbirlerinden görerek başladıkları hentbolda milli takıma davet edildi.

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Aynı mahallede oturan ve aynı okula giden 14 yaşındaki Fatma Betül Çakır, Zeynep Arslan, Nehir Nisa Çapkın ve Emel Gökyar birbirlerinden görerek aynı spor kulübünde hentbol oynamaya başladı.

Çocukluklarının ilk döneminden itibaren hiç ayrılmayan ve 9 yaşında hentbola başlayan 4 arkadaş yetenekleri sayesinde U15 Hentbol Koz Milli Takımı kampına davet edildi.

Amasya Tatküpü Spor Kulübü Hentbol Takımı'nda oynayan ve her gün yaklaşık 3 saat antrenman yapan 4 arkadaş başarılarını disiplinli çalışmaya bağlıyor.

Takımının kalecisi olan Fatma Betül Çakır, "Biz 4 arkadaş aynı okulda okuyorduk. Birbirimizden görerek hentbola başladık. Sevdik ve devam ettik. Aynı kulüpte oynuyoruz. Dördümüzde milli takıma davet edildik. Ülkemiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Arkadaşlarıyla aynı sınıfta da olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Zeynep Arslan ise "Onun için birçok şeyi birlikte paylaştık. Birbirimize örnek olduk. Birbirimize her konuda yardım ederek buralara kadar geldik. İlerisini de devam ettirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Hentbolu bilmeden başlamak istediklerini dile getiren Nehir Nisa Çapkın da "Aynı okuldaydık ve hiçbir şey bilmediğimiz halde hocalarımız bize en eğlenceli şekilde anlattı hentbolu. Çok severek bu sporu yapmaya devam ettik. Şu an dördümüzde milli takıma çağırıldık ve hepimiz beraber devam ediyoruz hentbola." ifadelerini kullandı.

İlkokuldan beri hentbola devam ettiklerini vurgulayan Emel Gökyar ise "Altyapımızdan küçük kardeşlerimiz geliyor. Onlar da bizim gibi milli takıma davet edilmek istiyor. Bizi buraya kadar taşıyan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuların en büyük hayali ise ülkelerini ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil etmek.

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