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Burkina Faso, ECOWAS'a karşı Nijer'i savunacak!

Burkina Faso, ECOWAS'a karşı Nijer'i savunacak!

Burkina Faso Savunma Bakanı Kassoum Coulibaly, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesine hazır olduklarını ve bu durumda Niamey'i destekleyeceklerini söyledi.

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Bakan Coulibaly, Sputnik'e verdiği özel mülakatta, Nijer'deki gelişmeler karşısında ülkesinin atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ECOWAS'ın Nijer konusundaki tavrını eleştiren Coulibaly, üye devletlerin birbiriyle savaşmaması gerektiğini ifade etti. Coulibaly, "Biz tek bir ekonomik birliğin parçasıyız. Bazı üye ülkelerin iç savaş çıkarmak istemesi ve bazı devlet başkanlarının demokrasi kisvesi altında diğer ülkelere karşı savaş açmak istemesi hayret verici." dedi.

Coulibaly, "Burkina Faso, ECOWAS'tan çekilmeye hazır. Zira topluluğun Nijer'e yönelik politikaları çok mantıksız." ifadesini kullandı.

ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesi konusunda da Niamey'i destekleyeceklerinin altını çizen Coulibaly, Burkina Faso'nun Mali ile de dayanışma içinde olarak sınır komşuları Nijer'e yönelik her türlü saldırıya karşı çıktıklarını dile getirdi.

Coulibaly, "ECOWAS güçlerinin Nijer'e saldırmasını bekliyoruz. Her halükarda Cumhurbaşkanı'mız (İbrahim Traore) saldırıya hazır olduğumuzu ve Nijer'i desteklediğimizi söyledi." diye konuştu.

Savunma Bakanı Coulibaly, Burkina Faso'da Rus askeri üssü kurulmasının da gündemde olmadığını ifade etti.

Yabancı askerlerin terör sorununu çözeceğine inanmadığını belirten Coulibaly, bu savaşı kendilerinin vermesi gerektiğini ama bunun için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

ECOWAS, askeri müdahalenin tarihini belirledi

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini vermemişti.

Bu kararın ardından Nijer devlet televizyonu, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'e savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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