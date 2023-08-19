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Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Antalya Gazipaşa'da düğün konvoyu yapılan yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun geçişi sırasında yola çıkan 8 yaşındaki M.A.E. isimli çocuk, konvoyda bulunan E.Y. idaresindeki 07 AFB 313 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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