Üç gün sürecek yelken yarışları başladı!

Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11. TAYK-Eker Olympos Regatta başladı.

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Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen yarış, Moda Deniz Kulübü açıklarında 26 teknenin katılımıyla start aldı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK - Eker Olympos Regatta, 18 Ağustos akşamı Moda Deniz Kulübü açıklarında start aldı. Türkiye’de yelken sporu alanında merakla beklenen bir organizasyon haline gelen 11. TAYK - Eker Olympos Regatta ile 18 Ağustos’tan 20 Ağustos’a kadar üç gün sürecek bir yelken heyecanı yaşanacak. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yarışta, Marmara Denizi’nin değişen hava, rüzgâr ve dalga koşullarıyla mücadele eden yat yarışçıları kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Moda Deniz Kulübü önünden 18 Ağustos Cuma akşamı saat 18.30'da verilen startın ardından, tekneler gece boyunca Marmara Denizi geçerek Tirilye’de finiş yapacak. TAYK-Eker Olympos Regatta, 19 Ağustos Cumartesi günü coğrafi güzellikleriyle Bursa'nın incisi olarak nitelendirilen Tirilye’deki Koy Yarışları ile devam edecek. 20 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, Moda’da son bulacak.

Markalar, kurumlar yarışıyor

Türkiye’nin en iyi yat yarışçılarının kıyasıya rekabet ettiği 11. TAYK-Eker Olympos Regatta, geçmiş yıllarda olduğu gibi katılımcı takımlardaki çeşitlilik ile dikkat çekiyor. TAYK - Eker Olympos Regatta’da, kurumsal yelken takımlarından, yelken profesyonellerine ve spor kulüplerine kadar geniş bir yelpazede katılım gerçekleşiyor. Takım ruhunu, birlik ve beraberliği pekiştirmesiyle saygın markaların da ilgi gösterdiği yelken sporu, iş dünyasında yaygınlaşmaya devam ediyor. TAYK-Eker Olympos Regatta’da, farklı sektörlerden markaların kurumsal takımları mücadele ediyor.

TAYK - Eker Olympos Regatta’da şampiyon olan takım, ünlü tasarımcı Mehmet Erdoğdu tarafından tasarlanan kupayı kazanacak.

TAYK - Eker Olympos Regatta Kupasının Hikâyesi

"Her ödülün bir hikâyesi vardır. Tasarım, Mehmet Erdoğdu. Ödüller aslında birer sembolik kavramdır. Ödülün kendi görselliğinden ziyade ifade ettiği anlam ona değer kazandırır. Ünlü tasarımcı Mehmet Erdoğdu, TAYK-Eker Olympos Regatta Kupası’nı tasarlarken denizden, rüzgârdan ve insanların bu doğal güzelliklerle olan ilişkisinden esinlendi. Mehmet Erdoğdu’nun tasarım felsefesine göre yelken, insanın doğaya karşı meydan okumasıdır. Denizin dalgalarına, rüzgâra, beklenmedik hava şartlarına zihni ve kas gücüyle dur der yelkenciler. Tüm bu mücadele yaşanırken, her iki tarafa da hayat veren toprak ananın ev sahipliği söz konusudur. Bu yüzden ödülün alt kaidesi için toprak anayı temsil eden ahşap bir helezonik formun üzerinde denizi ve dalgaları sembolize eden lapis taşı kullanıldı. İnsani hareketleri hikayelendiren parlak tonlu yelken formları ise en üstte yer alıyor. Böylece zıt renkleri birlikte yansıtan, oldukça dikkat çekici, bulunduğu vitrinlere değer katacak “TAYK-Eker Olympos Regatta Kupası” ortaya çıktı.

Türkiye’yi lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker, aynı zamanda sporun en önemli destekçilerinden biri. Uzun yıllardır özellikle yelken sporuna destek veren ve Bursa’nın Mudanya ilçesinin Türkiye’nin en önemli yelken yarışları destinasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan Eker, çalışanlarının oluşturduğu “Eker Sailing” ve sadece kadın çalışanların yer aldığı “Eker Kadın Yelken Takımı” ile hem ulusal hem de uluslararası pek çok kupada birincilikler ve başarılar elde etti. Ayrıca Eker’in, "Sağlıklı Yaşam İçin Koş" mottosuyla düzenlediği Eker I Run Koşusu da her yıl yükselen bir ivme ile devam ediyor. Profesyonel koşucularla birlikte, koşu sporuna başlamak için bir fırsat arayanları ve minik sporseverleri de kucaklayan Eker I Run, dopdolu programıyla bir yarışmadan çok daha fazlasını vadediyor. Özgürce koşabilen Eker I Run katılımcıları, yardımseverlik kampanyalarının da bir parçası haline gelerek unutulmaz deneyimler yaşıyor. Ayrıca Eker I Run Koşusu’nda STK’ların projelerine kaynak oluşturulması için Adım Adım ile birlikte yardımseverlik koşusu düzenlenerek bağış toplanıyor. 10. Eker I Run, 1 Ekim 2023 Pazar günü Bursa'da düzenlenecek.