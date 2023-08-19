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Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!

Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda Masal Özgü Koyuncu 50, 100 ve 200 metrede çift palet branşından Türkiye birincisi olurken, 100 ve 200 metrede yaptığı dereceler ile Türkiye rekoru kırdı.

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İstanbul’un ev sahipliğinde 11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Paletli Yüzme Kulüpler arası Türkiye Şampiyonası yeni rekorlara sahne oldu.

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü’nün sporcusu Masal Özgü Koyuncu 50, 100 ve 200 metrede çift palet branşında Türkiye birincisi oldu. Öte yandan Koyuncu, yarışta kırılan 51:58’lik derece ile 100 metrede, 01.53:97’lik derece ile de 200 metrede Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

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