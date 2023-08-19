BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana ve Mersin'de hızlı tren çalışmaları nedeniyle tren seferlerinde değişiklik yapıldı

Adana ve Mersin'de hızlı tren çalışmaları nedeniyle tren seferlerinde değişiklik yapıldı

Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattı çalışmaları sebebiyle bölgesel tren seferleri bugünden itibaren yeniden düzenlendi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı Projesi" kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin, İskenderun-Mersin, İslahiye-Mersin bölgesel tren seferlerinde değişikliğe gidildi.

Bu çerçevede, çalışmalar için daha geniş zaman aralığı oluşturmak amacıyla bugünden itibaren Adana ile Mersin arasında tek hat tren işletmeciliği yapılacak. Bu sebeple Adana ile Mersin arasında 6+6 ve İskenderun ile Mersin arasında 2+2 sefer olmak üzere bölgesel tren seferleri toplamda 8+8 olarak gerçekleştirilecek.

Yolcu taleplerini karşılamak amacıyla bunlardan 4+4 sefer, iki dizi halinde 524 yolcu kapasiteyle hizmet verecek.

Projenin en önemli etabını oluşturan Mersin ile Adana arasındaki 2 hatlı mevcut demir yolu hattı rehabilite edilerek buraya 2 hat ilave edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Mersin ile Adana arasında seyahat daha konforlu, emniyetli olacak ve kısa sürede tamamlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle Marmaray'a ek sefer kondu!
Beşiktaş-Pendikspor maçı nedeniyle Marmaray'a ek sefer kondu!
Emekli maaşına ara zam kaç lira olacak? SGK uzmanı Özgür Kaya rakam verdi
Emekli maaşına ara zam kaç lira olacak? SGK uzmanı Özgür Kaya rakam verdi
Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı!
Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı!
2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı
2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı
Alanya'da yaşayan Rus'u site yöneticisinin darbettiği iddiası
Alanya'da yaşayan Rus'u site yöneticisinin darbettiği iddiası
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü!
Önce aracı hasara uğradı sonra dolandırıldı! 'Tamirciyiz' dediler aracı alıp kayboldular
Önce aracı hasara uğradı sonra dolandırıldı! 'Tamirciyiz' dediler aracı alıp kayboldular
Üç gün sürecek yelken yarışları başladı!
Üç gün sürecek yelken yarışları başladı!
Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!
Paletli Yüzme Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, Türkiye rekoru!
Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!
Birbirlerine özenip hentbola başladılar, milli takıma çağırıldılar!
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları Balıkesir'de başladı
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final yarışları Balıkesir'de başladı
Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Düğün konvoyu küçük çocuğun faciası oldu! Yola çıkan çocuğa otomobil çarptı