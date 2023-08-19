Emekli maaşına ara zam kaç lira olacak? SGK uzmanı Özgür Kaya rakam verdi

Emekli maaşına ara zam ihtimali kuvvetlenirken, emekli maaşına zam oranlarına ilişin SGK Uzmanı Özgür Kaya'dan değerlendirmeler geldi. Kaya, "Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” dedi.

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Milyonlarca emeklinin beklentisiyle paralel açıklama, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, "Tüm imkanlarımızı zorlayarak gerekeni yağacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık. Çalışmaya başladık" dedi. Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin gözü kulağı "ara zam gelir mi?" sorusuna çevrildi.

Halihazırda en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 7500 lira, peki ara zam gelirse 4 aylık enflasyon verilerine göre maaş ne olur?

"4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız"

SGK Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk muhabirinin bu sorusuna, “Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” şeklinde yanıt verdi.