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Rakip Twente! Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı: Cengiz Ünder ve Fred...

Rakip Twente! Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı: Cengiz Ünder ve Fred...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder de Twente maçının kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Bu arada Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

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