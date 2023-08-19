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Arnavutköy'de kaza sonrası şoka giren hostes gözyaşlarına hakim olamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de kaza sonrası şoka giren hostes gözyaşlarına hakim olamadı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, çayırlık alana uçtu. Yaklaşık 20 metre sonra durabilen araçtan fırlayan kadın sürücü kaza sonrası şoka girerek gözyaşlarına boğuldu. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay Y. yönetimindeki 34 TP 3551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atarak şarampole uçan araç yaklaşık 20 metre sonra durabildi. O esnada araçtan fırlayan sürücü çayırlık alana düştü. Kaza sonrası kadın sürücü şoka girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Girdiği şokun etkisiyle gözyaşlarına boğulan ve hostes olduğu öğrenilen Sevilay Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sevilay Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla oradan kaldırıldı.

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