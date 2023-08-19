Deprem sonrası sahil çöktü İskenderun yine sular altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sahilinde çökme yaşanan İskenderun'da, yapılan çalışmalara rağmen sahil yine su altında kaldı.

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Depremde İskenderun sahili boyunca yaşanan çöküntü sebebiyle meydana gelen su taşkınlarını durdurmak için deniz tahkimatı çalışmaları başlatılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, balıkçı barınağı, sahil güvenlik hattı ve anıt alanı arkası başta olmak üzere sahil boyunca devam ediyor.

Yapılan çalışmalara rağmen deniz suyu sahil Atatürk bulvarına ulaşmaya devam ediyor. Depremde zarar gören altyapı nedeniyle lağım sularının yeryüzüne çıkması ve zemindeki çatlaklardan sızan su, bölgenin su altında kalmasına neden oluyor. İskenderun Körfezi'nde çıkan lodos nedeniyle bugün bir kez daha sahilin bir kısmı su altında kaldı.

Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor.