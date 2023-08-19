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Irak, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye daha esnek davranacak!

Irak, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye daha esnek davranacak!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin, petrol ihracatı konusunda Türkiye’ye “daha esnek davranacaklarını söylediği" bildirildi.

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Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahvan Abullah, Erbil merkezli Rudaw TV’ye açıklamalarda bulundu.

İktidarı paylaşan Şii, Sünni ve Kürt siyasi grup temsilcilerinin yanı sıra Türkmen ve Hristiyan temsilcilerin de bulunduğu "Devleti Yönetme Koalisyonu" ile Başbakan Sudani arasında toplantı yapıldığını ifade eden Abdullah, bu toplantıda Irak petrollerinin Türkiye üzerinden sevkiyatı meselesinin de gündeme geldiğini kaydetti.

Abdullah, konuya ilişkin Başbakan Sudani’nin, şunları söylediğini aktardı:

“Konuyla ilgili mantıklı davranmamız gerekiyorsa, Türkiye’ye karşı daha esnek davranmalıyız. IKBY petrollerinin Türkiye’ye sevkiyatı 25 Mart’tan beri durdurulmuş durumda.

Petrol sevkiyatının durdurulması sonucu kaybettiğimiz para, Türkiye’den ödemesini istediğimiz tazminatın iki katını oluşturuyor. Dolayısıyla bu konuda esnek davranıp, Türkiye ile bir şekilde uzlaşıya varmalıyız.”

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